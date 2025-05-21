Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, şirketlerin ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşamasına neden olurken, milyarlarca dolarlık borç yükü altına giren dev holdingler çareyi çalışan sayısını azaltmakta buldu.



Son olarak Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamalarda holdingin amiral gemisi olan Vestel'te 2 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıklayarak, söz konusu kararın 'verimliliği artırma' amacıyla alındığını belirtti.



ZORLU AVM SATILACAK MI?



Zorlu Holding'in 4,9 milyar dolarlık borç yükünün olduğunun belirtilmesinin ardından, holdinge ait Zorlu AVM'nin 1,5 milyar Euro bedelle satışa çıkarıldığı öne sürülürken, söz konusu iddialara ilişkin Zorlu Holding açıklama yayınladı.

İstanbul'un en prestijli AVM'leri arasında gösterilen ve arsa bedeliyle birlikte maliyeti yaklaşık 3.5 milyar dolar tutan Zorlu Center'ın AVM bölümünün satılacağına yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz CEO'su Sn. Ömer Yüngül'ün 20.05.2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:



Şirketimizce finansal borç geri ödeme yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilmektedir.



Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatına aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir.

'ŞİRKET AKTİFLERİNİN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'



Şirket aktiflerimizin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibarıyla alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamakta olup, şirketimizin söz konusu haberler ile ilişkisi yoktur. Olası aktif satışları ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde şirketimiz özelinde değerlendirilecek bir konudur.



Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakınen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.



