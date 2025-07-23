Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık sıcaklık raporuna göre günün en sıcak noktaları belli oldu.
Uzmanların İstanbul için yılın en sıcak günü uyarısı yapmasının ardından öğle saatleri itibariyle ilçe ilçe sıcaklık haritası da belli oldu.
EN SICAK İLÇE BELLİ OLDU
MGM verilerine göre 12:50 itibariyle Ümraniye 41,4 derece Ataşehir ise 41 derece ile en sıcak nokta oldu.
Diğer ilçelerin anlık sıcaklık verileri ise şöyle:
Adalar 35,7
Arnavutköy 34,1
Ataşehir 41
Atatürk Havalimanı 33,1
Avcılar 33,1
Bağcılar 38
Bahçelievler 33,1
Bakırköy 33,1
Başakşehir 34,1
Bayrampaşa 38
Beşiktaş 39,1
Beykoz 37,2
Beylikdüzü 36
Beyoğlu 39,1
Büyükçekmece 35,3
Çatalca 38,6
Çekmeköy 39,8
Esenler 38
Esenyurt 35,3
Eyüpsultan 39,4
Fatih 35,2
Gaziosmanpaşa 38
Güngören 38
İstanbul Havalimanı 31,9
İTÜ Maslak 39,6
Kağıthane 39,1
Kartal 35
Küçükçekmece 33,1
Maltepe 35
Pendik 36,8
Sabiha Gökçen Havalimanı 36,8
Samandıra 39,7
Sancaktepe 39,7
Sarıyer 31
Silivri 39,3
Sultanbeyli 39,6
Sultangazi 39,6
Şile 33
Şişli 39,5
Tuzla 37,7
Ümraniye 41,4
Üsküdar 38,4
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 31,1
Zeytinburnu