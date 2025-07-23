Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık sıcaklık raporuna göre günün en sıcak noktaları belli oldu.

Uzmanların İstanbul için yılın en sıcak günü uyarısı yapmasının ardından öğle saatleri itibariyle ilçe ilçe sıcaklık haritası da belli oldu.

EN SICAK İLÇE BELLİ OLDU

MGM verilerine göre 12:50 itibariyle Ümraniye 41,4 derece Ataşehir ise 41 derece ile en sıcak nokta oldu.

Diğer ilçelerin anlık sıcaklık verileri ise şöyle:

Adalar 35,7

Arnavutköy 34,1

Ataşehir 41

Atatürk Havalimanı 33,1

Avcılar 33,1

Bağcılar 38

Bahçelievler 33,1

Bakırköy 33,1

Başakşehir 34,1

Bayrampaşa 38

Beşiktaş 39,1

Beykoz 37,2

Beylikdüzü 36

Beyoğlu 39,1

Büyükçekmece 35,3

Çatalca 38,6

Çekmeköy 39,8

Esenler 38

Esenyurt 35,3

Eyüpsultan 39,4

Fatih 35,2

Gaziosmanpaşa 38

Güngören 38

İstanbul Havalimanı 31,9

İTÜ Maslak 39,6

Kağıthane 39,1

Kartal 35

Küçükçekmece 33,1

Maltepe 35

Pendik 36,8

Sabiha Gökçen Havalimanı 36,8

Samandıra 39,7

Sancaktepe 39,7

Sarıyer 31

Silivri 39,3

Sultanbeyli 39,6

Sultangazi 39,6

Şile 33

Şişli 39,5

Tuzla 37,7

Ümraniye 41,4

Üsküdar 38,4

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 31,1

Zeytinburnu