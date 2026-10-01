İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da enflasyon eylülde aylık yüzde 2,11, yıllık bazda ise yüzde 33,55 olarak açıklandı.

Önceki ay İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 1,66 iken, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olmuştu.

2025 Eylül ayına göre 2026 Eylül ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde % 33,55 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

2026 Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim Harcama grubunda yüzde 22,59, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 4,60, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,96, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 2,42, Haberleşme Harcama grubunda yüzde 2,24, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,93, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,73, Konut Harcama grubunda yüzde 1,69, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,91, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 0,14 artış izlenirken, Alkollü İçecekler ve Tütün ile Sağlık Harcama gruplarında fiyat değişimi gözlenmedi.

İstanbul’da 2026 Eylül ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Eğitim harcama grubunda yer alan ürün ve hizmetlerde yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, Ulaştırma, Haberleşme, Çeşitli Mal ve Hizmetler ile Lokanta ve Oteller harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde dönemsel ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda mevsim etkisine bağlı fiyat değişimleri etkili oldu. 2026 Eylül ayında en yüksek grup artışı Eğitim harcama grubunda (% 22,59) izlenmiştir. Harcama grupları itibariyle değişim oranlarına aşağıdaki tablolarda yer verildi.