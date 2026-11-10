İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan ve 1842 yılında Polonyalı göçmenler tarafından kurulan Polonezköy, 184 yıllık tarihiyle şehrin ortasında yabancı bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürüyor. Osmanlı topraklarında sığınak arayan göçmenlerin inşa ettiği bu köy, bugün kentin ilk tabiat parkı ve en büyük doğa rotalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.
İSTANBUL'DAKİ POLONYA KÖYÜNÜ KİMLER KURDU?
Polonezköy, 1842 yılında Prens Adam Jerzy Czartoryski'nin öncülüğünde Polonyalı sürgünler ve askerler tarafından kuruldu. Osmanlı Devleti'nin tahsis ettiği topraklara yerleşen göçmenler, burada kendi kültürlerini yaşatacak bağımsız ve izole bir yerleşim alanı inşa etti.
ADAMPOL İSMİ TARİHE KARIŞTI
Kurucusunun adına ithafen ilk olarak "Adampol" ismini alan yerleşim, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte dönüşüm geçirdi. 1938 yılında köy sakinlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmesiyle bölgenin adı resmen Polonezköy olarak değiştirildi.
ŞEHRİN İLK TABİAT PARKI BURADA BULUNUYOR
Tarihî dokusunu günümüze kadar koruyan yerleşim, 15 Temmuz 1994 tarihinde koruma statüsü kazanarak İstanbul'un ilk tabiat parkı unvanını aldı. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanı kapsayan bu bölge çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla yoğun yapılaşmadan uzak devasa bir ekosistem barındırıyor.
Günün Trend Haberleri
Polonezköy Tabiat Parkı'nın sınırları içerisinde ziyaretçilerin kullanımına açık yaklaşık 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü güzergâhı yer alıyor. Girişin ücretli olduğu bu ormanlık alan, hem iki ülke arasındaki 184 yıllık diplomasi tarihini hem de şehrin doğal mirasını aynı anda sergiliyor.
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