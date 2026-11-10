İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan ve 1842 yılında Polonyalı göçmenler tarafından kurulan Polonezköy, 184 yıllık tarihiyle şehrin ortasında yabancı bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürüyor. Osmanlı topraklarında sığınak arayan göçmenlerin inşa ettiği bu köy, bugün kentin ilk tabiat parkı ve en büyük doğa rotalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.