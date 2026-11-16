İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Seymen Mahallesi’nde bulunan Atık Bertaraf Tesisi, uydu izleme verileriyle yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. DW Türkçe’de yer alan habere göre, yapılan ölçümlerde sahadan zirve dönemlerde saatte ortalama 7,4 ton gibi devasa bir miktarda metan gazı salındığı tespit edildi. Küresel iklim krizini tetikleyen en güçlü sera gazlarından biri olan metanın bu denli yüksek oranda açığa çıkması, uzmanları ve çevre sakinlerini endişelendiriyor.

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA 5’İNCİ OLDU

Ortaya çıkan çarpıcı veriler sadece bölgeyi değil, Türkiye’nin küresel tablodaki yerini de doğrudan etkiledi. Uydu verileriyle tespit edilen katı atık sahası kaynaklı noktasal emisyon yoğunluğunda Türkiye, dünya genelinde 5. sırada yer alıyor. Silivri Seymen’deki saha ise dünyada en fazla metan salımı gerçekleştiren çöp sahalarından biri olarak gösteriliyor.

KOKU EVLERİN İÇİNE KADAR GİRİYOR

Tehlike yalnızca atmosferle sınırlı kalmıyor, bölge halkının günlük yaşamını da doğrudan vuruyor. Metan gazıyla birlikte açığa çıkan diğer atık gazların oluşturduğu ağır çöp kokusu, özellikle rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınarak evlerin içine kadar sızıyor. Bölge sakinleri, dayanılmaz hale gelen koku nedeniyle gece yarısı uykularından uyandıklarını ve pencerelerini dahi açamaz duruma geldiklerini dile getiriyor.

HEM ÇEVRE HEM İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK

Uzmanlar, yüksek yanıcılık ve sıkıştığında patlama riski taşıyan metan gazının ve beraberinde yayılan bileşenlerin solunum yolları ile genel insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Megakentin yanı başında adeta saatli bir bombaya dönüşen bu tablonun önüne geçilmesi için sahadaki gaz toplama ve bertaraf sistemlerinin sıkı şekilde denetlenmesi bekleniyor.