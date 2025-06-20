Olay, 19 Haziran 2025 gecesi Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, 34 DS 3661 plakalı otomobili kullanan Ömer Eren Akyüz, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelisinin Barış P. olduğunu tespit etti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olayın ardından kaçan Barış P., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, Akyüz ile kız meselesi yüzünden tartıştığını belirten şüpheli, Fatih’te buluştukları sırada Akyüz’ün aracının arka koltuğuna oturduğunu ve cinayeti işlediğini itiraf etti.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Barış P.’nin aracı kısa süre sonra terk ettiği anlar yer aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış P., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.