Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 34 CRC 369 plakalı cipte oturan Eser Aktaş’a silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler, 41 ABD 024 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsünden ve elinden iki kurşunla yaralandığı belirtilen Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği cipte ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

SİLAH VE KIYAFETLERİNİ ELEKTRİK PANOSUNA BIRAKTILAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin Merkez Mahallesi’nde bir elektrik panosunun bulunduğu noktaya silah ve kıyafetlerini bıraktıkları tespit edildi. Şüphelilerin, olayda kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı noktada bırakarak kaçtıkları belirlendi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.