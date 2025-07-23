İstanbul Üsküdar'da Ali Bayraktar (67) aralarında husumet olan eski dini nikahlı eşinin kardeşi Mustafa Gölbaşı ile buluştuğu akaryakıt istasyonunda aracın içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gölbaşı silahla ateş açtı. Yaralanan Bayraktar aracını Gölbaşını üzerine sürerek ezdi. Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Kısıklı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Bayraktar aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenilen Mustafa Gölbaşı ile Bayraktar arasında tartışma çıktı.

YARALANDI, ARAÇLA EZDİ

Tartışma sırasında Gölbaşı yanında bulunan silahıyla ateş etti. Ardından araçtan inen Gölbaşı, istasyondaki çalışanların yanına giderek durumu söyledi. Bu sırada Gölbaşı istasyon görevlileriyle aracın yanına giderken, Bayraktar aracı Gölbaşının üzerine sürerek ezdi. Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. Bu sırada istasyon görevlisi de aracın altında kalarak yaralandı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Bayraktar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Mustafa Gölbaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aynı gün silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölbaşı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Bayraktar'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürülerek düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.