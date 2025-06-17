İstanbul Şişli’de aynı daire, üç farklı tarihte üç ayrı emlakçı tarafından farklı kira bedelleriyle ilana konuldu.

11 Mayıs’ta 47 bin TL olarak listelenen daire, 20 Mayıs’ta 53 bin TL’ye çıktı. 24 Mayıs’ta ise başka bir emlakçı 49 bin TL talep etti.

İLANLAR TEK FİYAT ÜZERİNDEN VERİLMELİ

Ekol TV’den Mahmut Keşan’ın özel haberine göre, gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu fiyat farklılıklarının piyasada dengesizlik yarattığını belirtti.

Araç, “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar kiraların suni olarak artmasına neden oluyor” dedi.

Avukat Sedef Selçuk ise bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

Selçuk “Bir mülk sahibi birden fazla emlakçıyla çalışabilir. Ancak aynı daireye dair birden fazla, farklı içerikte ilan verilmesi hukuken yasaktır” ifadelerini kullandı.

GİZLİ MANİPÜLASYON

Şenay Araç, fiyatlardaki bu çeşitliliğin “gizli manipülasyon” anlamına geldiğini belirtti.

Araç, “Bir başka mülk sahibi, 53 ya da 55 bin TL’lik ilanı gördüğünde evini 45 bin TL’ye kiralamaktan vazgeçiyor” diyerek durumun piyasayı yukarı yönlü etkilediğini vurguladı.