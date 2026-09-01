İBB zabıta yöneticilerinin İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara karanfil dağıtmasına polis tarafından izin verilmedi. İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ile daire başkan yardımcıları Nazan Başalle ve Hakan Aplak, üniformalarıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Törende anıta çelenk bırakıldı. POLİS GEÇİŞLERİNE İZİN VERMEDİ Törenin ardından zabıta yöneticileri, İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek vatandaşlara karanfil dağıtmak istedi. Heyet İstiklal Caddesi’ne yöneldiği sırada önlerine çıkan bir polis komiseri, geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine zabıta yöneticilerinin İstiklal Caddesi’nde karanfil dağıtma planı engellendi. İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, İstiklal Caddesi’nde kendisi ve beraberindeki zabıta yöneticilerinin geçişine izin verilmemesine tepki gösterdi. Alper, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstiklal Caddesi’nde yürüyemeyecek miyim?” diye sordu. Polis görevlisinin kaymakamlık kararını gerekçe göstererek geçişe izin verilemeyeceğini belirtmesi üzerine Alper, zabıtanın İstiklal Caddesi’nde denetim yetkisi ve görevi bulunduğunu hatırlattı. Alper, “Resmi üniformamızla denetim de mi yapamayacağız?” ifadelerini kullandı. “TÖREN BİTTİ, YÜRÜMEK İSTİYORUM” Törenin sona erdiğini ve artık vatandaş olarak caddede yürümek istediklerini belirten Alper, polis komiserinin engelleme girişimini sürdürmesi üzerine, “Kıymetli meslektaşım, tören bitti. Ben şu anda yürümek istiyorum” dedi. Alper ve beraberindekiler daha sonra İstiklal Caddesi’ne girdi. Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümünde yaşanan olay, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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