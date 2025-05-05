İstanbul Şişli’de güpegündüz vakitte kadın cinayeti yaşandı.
Görüntülere Ekol TV ulaşırken; kadının kaçırılmaya çalışıldığı, direnince vurulduğu öğrenildi.
Olay İstanbul'un merkez noktası Şişli’de yaşandı. 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı.
Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İddiaya göre eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca öldürdü.
Genç kadının yardım çığlıklarının yürek yaktığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.