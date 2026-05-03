İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu’nda meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Dalyan G. raylara düşerek yaşamını yitirdi.

RAYLARA DÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmanbey Metro İstasyonu’nda yaşandı. İddiaya göre istasyonda bulunan Dalyan G., henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SEFERLER AKSADI

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattında seferler bir süre aksadı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından metro seferleri yeniden normale döndü. Hayatını kaybeden Dalyan G.’nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.