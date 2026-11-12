Denizlerde son 30 yılın en bereketli sezonunun yaşanmasıyla birlikte Beylikdüzü’nde vatandaşların yüzünü güldüren örnek bir dayanışmaya imza atıldı. Emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için düzenlenen etkinlikte tonlarca palamut, kişi başı 3 kilogram olacak şekilde bedava dağıtıldı. Haberi duyan vatandaşların çarşı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

2 GÜN BOYUNCA 3 KİLO PALAMUTU BEDAVA DAĞITTI

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda iki gün boyunca süren dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe ilişkin konuşan balıkçı, bu sezon denizlerde olağanüstü bir bereket yaşandığına dikkat çekti. Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık diyen balıkçı, “Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz. Marmara'dan Karadeniz'e kadar adeta palamut fışkırıyor. İki gün boyunca emeklilerimize, engelli vatandaşlarımıza, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza kişi başı 3 kilogram palamut bedava dağıtıyoruz” dedi.

TAM BİR OMEGA-3 DEPOSU

Palamutun sofralar için vazgeçilmez bir sağlık kaynağı olduğunu vurgulayan esnaf, Omega-3 bakımından zengin olan bu balığın besin değerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Denizlerdeki bereketi özellikle emekli, engelli, gazi ve şehit yakınlarıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden esnaf, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yoğun katılımın yaşandığı ve vatandaşların memnuniyetle ayrıldığı ücretsiz balık dağıtımı, iki günün sonunda tamamlandı.