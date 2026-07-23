İstanbul Kağıthane’deki bir parkta bulunan 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile orada bulunan bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre kadın, tartışma esnasında küçük kıza tokat attı.
TEKME YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Yaşanan olayı uzaktan gören kız çocuğunun annesi, duruma büyük bir tepki göstererek hemen kadının yanına gitti. "Kızıma sen mi vurdun?" diyerek tepki gösteren anne ile diğer kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
Kadınların tartıştığını ve tansiyonun yükseldiğini gören eşleri de bir süre sonra olaya müdahale etti. Tartışmaya erkeklerin de dahil olmasıyla birlikte olay bir anda fiziksel kavgaya dönüştü. Kadınların eşleri, parkın ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Bir süre devam eden kavga, vatandaşların araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak polis ekipleri adrese ulaşmadan önce, kavgaya karışan kişilerden birinin parktan ayrıldığı öğrenildi. Olay yerinde kalan diğer tarafların ise birbirinden şikayetçi olmaması dikkat çekti.