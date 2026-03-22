İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangın, şüpheli bir ölümü ortaya çıkardı. İddiaya göre, 29 yaşındaki Semanur Algül, bir süredir sorun yaşadığı eşi H.A. tarafından öldürüldü.

CİNAYETİN ARDINDAN YANGIN ÇIKARDI

Şüphelinin, olayın ardından evde yangın çıkararak durumu gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Şebnem Sokak’taki 4 katlı binanın 3’üncü katında bulunan dairede başladı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından dairede yapılan incelemede Semanur Algül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheli eş H.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

' "SON DEFA KIZIMI GÖREYİM" DEMİŞ'

Anne Aydın, "2,5 aydır kızım benim evimdeydi. 2 hafta önce gitti. O gelmiş, ben 40 derece ateşle yatıyordum evde. Son bir defa kızımız için konuşalım demiş. Kızımı göreyim demiş. Kızını görmüş yukarı göndermiş. Kızımı almış götürmüş nasıl götürmüş bilmiyorum. Ona da mı içirmiş. Kızım sabah geldi. 'Anne ben kendimde değilim; ama sizi öldürecek Eren'i öldürecek, Sedat'ı öldürecek. Hepinizi öldürecek anne. Bu sefer öyle değil dedi anne çok kötü, beyni gitmiş' dedi. 'Benim onu hastaneye yatırmam lazım yoksa hepimizi öldürecek' anne dedi. Kızım polis var hukuk var gitmem dedim. Kızım götürdü hastaneye yatırdı arife günü. Kaynanası ve kayınpederiyle beraber gitmişler. Kaynanası 'Oğlum bayramı evinde geçirsin ölüm de olsa ne de olsa' demiş. Kızıma da imza attırmışlar. Ben oradaki doktordan da davacıyım. Nasıl bırakıyorsunuz" şeklinde konuştu.

'PLANLI YAPMIŞ; KIZIMIN TELEFONUNU DA ALMIŞ'

Damadı H.A'nın olayı planlayarak gerçekleştiridğini öne süren anne Aydın, "Torunum 'Nene ne olur bizi gönderme. Nene biz burada kalalım biz burada daha güvendeyiz' dedi. Ben de 'Tamam kalın' dedim. Kızım tamam ben kalacağım dedi kardeşine dedim ki al götür ağabeyini. Hayır dedi ben de kalacağım burada. 'Bir mesele var onu halletmem lazım' dedi. 'Ne meselesi hallet söyle bakalım' dedim. Semanur gözümün içine bakarak hayır anne dedi. Aldı götürdü kızımı. Planlı yapmış. Kızımın telefonunu da almış. Telefonu yanında olsaydı yardım isterdi. KADES'i arardı.Kaynı aradı, 'Suzan teyze Sema orada mı' dedi. 'Hayır' dedi,m. hayır. Ev yandı dedi, nasıl dedim onun nerede olduğunu sordum. 'Hasan ağabeyim çıkmış ama Semanur yengem yok ortalıkta. Kaçmış o size gelecek' dedi. Oğlumu aradım, olayı anlattım bana korkmamamı söyledi. 'Ablam kaçmıştır yine kaçmıştır gelecek anne korkma' dedi. Duramadım olay yerine gittim. Evi gördüm 'Benim kızım orada' dedim. Almışlar oradan kızımın cesedini çıkarmışlar" diye konuştu.