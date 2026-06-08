Belaruslu şarkıcı Max Korzh, 6 Haziran’da İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu. Yaklaşık 3,5 saat sahnede kalan sanatçıya ilgi yoğundu. Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan gibi bölge ülkelerden de katılım olurken, konser sosyal medyada gündem oldu. Sanatçının konseri öncesinde Beyoğlu, Beşiktaş ve Eminönü’nde heyecanlı kutlamalar yaşandı. Türkiye’de yaşayan bazı yabancı hayranlar son model jipleriyle konvoy düzenlerken, konser ardından Haliç Köprüsü’nde havai őşek gösterisi düzenlendi.





PUTİN KARŞITI SLOGANLAR



Korzh'un Moskova yönetimine savaşı durdurma çağrısı yapması nedeniyle Rusya ve Belarus’ta konser vermesi engelleniyor. Konser etkinliği boyunca çok sayıda hayranının savaş karşıtı sloganlar attığı görülürken, Ukrayna ve Rusya bayraklarının yan yana açılarak eğlenildiği görüldü. Ancak yoğun ilgi ve kalabalığın rahatsızlık yarattığı İstanbul’DA ise şikayet söz konusuydu. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Bu kadar Rus dahi ülkemde bir araya gelip eğlenebiliyor. Ülkemde sadece Türklerin bir araya gelmesi yasak” diyerek tepki gösterdi.





TRAFİĞİ KAPATTILAR



Korzh hayranları için İstanbul Havalimanı’ndan başlayan yoğunluk İstanbul’un çeşitli noktalarına kadar taştı. Hayranların Beşiktaş’ta bulunan Tüpraş Stadyumu çevresinde oluşturduğu kalabalık trafiğin aksamasına neden oldu.