Sosyal medyada infial yaratan videoda Rusya'dan İstanbul'a turist olarak gelen bir kadının Fatih ilçesi Cankurtaran sahilinde yürüyüş yaptığı esnada, arkasından yaklaşan bir şahsın sarkıntılık yaptığı anlar yer aldı.
Turist kadının sahil yürüyüşü sırasında yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu rahatsız edici anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntüler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin 31 yaşındaki E.K. olduğu kesin olarak tespit edildi.
ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI
Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin Esenler ilçesinde düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.K., emniyet müdürlüğüne götürüldü.