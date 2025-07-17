İstanbul Beyoğlu’nda öğle saatlerinde Meclis-i Mebusan Caddesi’nde meydana gelen olayda, seyir halindeki taksinin sürücüsü Ö.K., kadın yolcu D.E.’yi sigara içmemesi konusunda uyardı. Uyarı üzerine başlayan tartışma, sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle birlikte dışarıda da devam etti.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA TEHDİT ETTİ: "BEYNİNİ DAĞITIRIM"

Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın yolcunun taksiyi tekmelediği, ardından taksiciye hakaret ederek tekme ve yumrukla saldırdığı görüldü. Kadının, “Senin beynini dağıtırım” diyerek tehditte bulunduğu da görüntülere yansıdı.

Olayı kaydeden bir vatandaşın, “Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor” şeklindeki yorumu da videoda yer aldı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları emniyete götürdü. Taksici Ö.K., ifadesinde araçta sigara içtiği için uyardığı yolcunun kendisine hakaret edip saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Kadının 'Cadaloz' lafını duyduktan sonra taksiciye saldırdığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadın yolcu D.E. de taksici Ö.K. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.