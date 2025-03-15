İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'ya kimliği belirsiz şüpheli, 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yanaşan kişi, silahını çıkararak Karacaya ateş etmeye başladı.
Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.