Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bulunan bir kişinin uzun süre hareket etmediğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.