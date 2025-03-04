Kağıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel yaklaşık iki gün önce evden çıkmış, kendisinden bir daha da haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİR SIKINTISI VARDI'

Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.

35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları gece boyunca devam ederken ailenin olay yerinde bekleyişi ise devam ediyor. Arama çalışmaları yapan ekipler karşılıklı nöbetleşerek Gürel'in telefonunun son kez sinyal verdiği yerde dar alan arama çalışması yapıyor.