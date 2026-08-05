Olay, dün saat 02.15 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak’ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan iki grup, buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Anzo (19) ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Hilal’in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'DEVLET HAKKIMI ALSIN'

Ali Anzo’nun babası Hüseyin Anzo, oğlunun hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini belirterek, “Devlet hakkımı alsın” dedi.

Anzo’nun kuzeni Alaa Hasan ise tarafların sosyal medya üzerinden tartıştığını ve barışmak için buluştuklarını öne sürdü. Hasan, buluşma sırasında konuşma olmadan saldırı gerçekleştiğini ve Anzo’nun kalbinden bıçaklandığını ifade etti.

YERDEYKEN DE BIÇAKLADILAR

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, iki grubun park önünde bir araya geldiği, kısa süreli konuşmanın ardından tartışmanın kavgaya dönüştüğü görüldü. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve Ali Anzo’nun bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka görüntülerde ise Anzo’nun saldırgandan kaçmaya çalıştığı, aldığı darbeyle kaldırımdan yola indiği ve ardından tekrar bıçaklanarak yere düştüğü anlar yer aldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ali Anzo’nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.