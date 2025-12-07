İstanbul'un Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü. Sele kapılan bir araç da kanala düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dereye düşen araçlar ve olası tehlikelere karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aynı bölgede sel sularına kapılan başka bir aracın da kanala düştüğü, bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandığı bildirildi.

Yağışın etkili olduğu alanda ekiplerin çalışma ve incelemeleri devam ediyor.