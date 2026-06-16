13 Haziran günü İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde, AVM içerisindeki bir kafeteryada oturan B.A. (35), yanına yaklaşan E.T. (16) isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından vurulan B.A. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin panik ve korku dolu anlar yaşadığı olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı B.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli E.T., bölgede devriye gezen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus timleri tarafından kısa sürede fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin buradaki işlemleri hızla tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki E.T., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.