30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında eğlence mekanının önünde bulunan Kerem E., Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu üç kişi bacaklarından yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede iki boş kovan, bir mermi ve tabanca bulundu.
İKİ GÜN SONRA İKİNCİ SALDIRI
İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında aynı mekanın önünde meydana geldi. Kasklı ve siyah kıyafetli bir şahsın iş yerine ateş açması sonucu güvenlik görevlisi Yasin B. kasığından yaralandı. Kurşunlardan biri yandaki mağazanın vitrin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yasin B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. İncelemelerde yedi boş kovan ve bir mermi bulundu.
ALTI ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarda Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. isimli altı şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.