Başakşehir’in Güvercintepe Mahallesi’ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı’ya ait olduğu tespit edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Fatih’te ise Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan tarihi surların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her iki olayda da cesetler, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.