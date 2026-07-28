Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin artması nedeniyle vatandaşların güvenliği için denize girişlere geçici olarak izin verilmeyeceği belirtildi. Kararın, İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı ifade edildi. SARIYER'DE KISIRKAYA HALK PLAJI KAPATILDI Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda bölgede dalga boyunun gün boyunca yüksek olmasının beklendiğini duyurdu. Can güvenliğinin korunması amacıyla Sarıyer sınırları içinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın yarın gün sonuna kadar girişlere kapatılmasına karar verildi. Yetkililer, vatandaşların yasak süresince alınan kararlara uyması konusunda uyarıda bulundu.

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