Pandemi sürecinde ve genel olarak İstanbul'un kaousundan bunalıp uzaklaşarak Bodrum’a yerleşen Sertab Erener, doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Ünlü sanatçı, köy hayatından yaptığı yeni paylaşımlarla sosyal medyada beğeni topladı.
Bodrum’un bir köyünde yaşamını sürdüren Sertab Erener, zamanının büyük bölümünü bahçesinde geçiriyor. Eşiyle barbekü yaptığı anlar dikkat çekti.
Ekin eken, meyve toplayan ve doğayla temas halinde olan sanatçı, aynı zamanda müzik çalışmalarını da sürdürüyor.
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Erener’in yüzme ve spor yaptığı anları da takipçileriyle paylaştığı görüldü. Sanatçının evinin bahçesinde oluşturduğu yaşam alanı ve doğayla uyumlu rutini dikkat çekti.
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