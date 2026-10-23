İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin Çapa’daki hastanesinde, kadın sağlık çalışanlarının tuvalette gizlice görüntülendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Geçen hafta acil cerrahi bölümündeki kadınlar tuvaletinde yaşanan olayda, kapının altından telefon flaşını fark eden bir hemşire, elinde telefon bulunan erkek çalışanla karşılaştı.
TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI
Star'ın haberine göre, olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda görüntü bulundu.
Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın sağlık çalışanlarını benzer yöntemlerle gizlice görüntülediği öne sürüldü.
KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI
Olayın duyulmasının ardından hastanedeki kadın sağlık çalışanları, kendilerinin de gizlice görüntülenmiş olabileceği endişesiyle acil cerrahi biriminin önünde eylem düzenledi.
Çalışanlar, hastane yönetiminin sorumluluk almasını istedi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen erkek çalışan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.