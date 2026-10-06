İstanbul, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden, Türk ordusunun kararlı mücadelesiyle kurtuldu. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından İtilaf Devletleri donanması İstanbul’a geldi. 13 Kasım 1918’de Dolmabahçe önlerine demirleyen işgal donanmasını gören Mustafa Kemal Atatürk, “Geldikleri gibi giderler” dedi. O söz, yıllar sonra gerçeğe dönüştü.

İşgalci askerler Şişli Bomonti’de yoklama yapıyor.

MİLLİ MÜCADELE ZAFERİ

İstanbul’ 16 Mart 1920’de resmen işgal edildi. Şehir İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan birliklerinin kontrolüne girdi. Ancak Mustafa Kemal liderliğinde Anadolu’dan yükselen Milli Mücadele, işgalcileri hayrete düşüren bir şekilde zaferle sonuçlandı. Böylece işgalciler masaya oturmak zorunda kaldı.

İŞGALCİLER KAÇTILAR

Mudanya Mütarekesi’nin ardından işgal kuvvetlerinin İstanbul’u terk etmesi gündeme geldi. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte İtilaf Devletleri, 23 Ağustos 1923’ten itibaren şehirden çekilmeye başladı. Son işgal birliği 4 Ekim’de Dolmabahçe önünde düzenlenen törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul’dan ayrıldı. Geldikleri gibi gitmişlerdi.

Şükrü Naili Paşa komutasındaki şanlı ordumuz 6 Ekim 1923’te Galata Köprüsü’nden geçiyor. Özgürlüğe susamış halk alkışlar ve tezahüratlarla bağrına basıyor. Mustafa Kemal’in yaktığı bağımsızlık ateşi Türkiye’yi kurtardı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANDI

2 gün sonra 4 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu, İstanbul’a girerek şehrin işgaline resmen son verdi. Türk Ordusu’nu karşılamak için yollara dökülen halk, kahramanları çılgınca alkışladı. Yıllarca süren esaretin ardından Türk bayrağı yeniden İstanbul’da dalgalanmaya başladı. İstanbul, bağımsızlığına kavuştu.

İstanbul’da bugün ulaşım ücretsiz

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, kentte hem ulaşım hem de müzikle kutlanıyor. İBB, 6 Ekim’de İstanbullulara toplu ulaşımı ücretsiz yapacak. İstanbullular gün boyunca otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemleri gönüllerinde kullanarak kentin dört bir yanında ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

Kutlamalar Üsküdar’da

Kutlamaların adresi akşam saatlerinde ise Üsküdar Sahil Meydanı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği konserde Mavi Gri ve Fatma Turgut sahne alacak. İstanbullular, İstanbul’un kurtuluşunun yıl dönümünü müzik ve eğlenceyle kutlayacak.

ADD’den anlamlı mesaj

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt X hesabından ‘6 Ekim 1923, 5 yıl boyunca emperyalist işgal altında kalan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Türk yurdu İstanbul’un kurtarıldığı kutlu gün! Büyük Atatürk ve Kuvayı Milliye kahramanlarımıza minnet, aziz şehit ve gazilerimize şükranla’ sözleriyle kutladı.