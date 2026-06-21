İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Miracle Istanbul Asia Hotel'i satıldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Pendik'te faaliyet gösteren Miracle Istanbul Asia Hotel için yaklaşık 40 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirildi. Satışla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, otelin yeni sahipleri arasında İhsan Ceylan'ın da bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Yakası'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın konumda bulunan Miracle Istanbul Asia Hotel, yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunuyor. Otelde toplam 219 oda bulunuyor. ÇORUM'DAKİ OTELİNİ REKOR FİYATA SATTI Ceylan, Çorum'da 58 milyon TL'ye aldığı otelini 65 milyon Euro'ya satmıştı.

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