İTO, 2026 Mayıs ayına ilişkin İstanbul enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artarken yıllık bazda yüzde 36,77 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELELRDE OLDU

İTO verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'da fiyat artışları özellikle hizmet sektöründeki görüldü.

Mayıs ayında en yüksek aylık artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, bunu yüzde 3 ile konut ve yüzde 2,70 ile eğlence ve kültür harcamaları takip etti.

Ev eşyası yüzde 2,07, giyim ve ayakkabı yüzde 1,84, haberleşme yüzde 1,47 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,25 oranında yükseldi.

Öte yandan eğitim harcamaları yüzde 0,96, ulaştırma yüzde 0,86, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,83, sağlık harcamaları ise yüzde 0,53 arttı. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise fiyatlar yüzde 0,03 geriledi.