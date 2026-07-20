Yaz sezonunun yoğunluğu devam ederken İstanbullular için sevindirici haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Yüzme Suyu Takip Sistemi üzerinden yayımladığı son analiz raporuna göre, İstanbul genelindeki 67 plajın deniz suyu kalitesi en yüksek seviye olan "mükemmel" kategorisinde yer aldı.

Açıklanan güncel verilere göre temiz plajların coğrafi dağılımında Şile ve Adalar bölgeleri öne çıkıyor. İstanbul'un Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki Şile 21 plajıyla listenin zirvesinde yer alırken, Marmara Denizi'nin kalbi Adalar 17 plajıyla ikinci sıraya yerleşti. Kentin diğer kıyı şeritlerinde de temiz su kalitesi tescillenirken; Silivri 10, Çatalca 6, Arnavutköy 5, Büyükçekmece 4, Kadıköy 3 ve Beylikdüzü 1 plajla listeye adını yazdırdı.

ŞİLE BÖLGESİ

Doğal yapısı ve geniş kumsallarıyla dikkat çeken ilçede; Ağlayankaya Plajı ve buradaki Life Beach tesisi, Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii, Akçakese'deki Akkaya ile Peacock plajları temizliği tescillenen noktalar arasında yer aldı.

Ayrıca Alacalı, Ayazma ile Ayazma Kumbaba Mevkii, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli ve Kabakoz plajları da listeye girdi. Bölgedeki Merkep Adası 1 ve 2 plajları, Meşrutiyet Gençlik Kampı, Sahilköy, Sofular ile Uzunkum hattındaki tüm kontrol noktaları (Uzunkum 1, Uzunkum 2 Dere Yanı ve Orta Nokta) yüzme suyu kalitesiyle tam not aldı.

ADALAR BÖLGESİ

Marmara'nın incisi Adalar'da deniz suyu temizliği kulüpler ve halk plajlarında yüksek standart yakaladı. Burgazada'da Deniz Kulübü ile Su Sporları Kulübü önü; Büyükada'da Aya Nikola Halk Plajı, Kayıkhane Blue Beach, Nakibey Plajı, Prenses Koyu, Su Sporları Kulübü önü, Tabiat Parkı Plajı ve Yörükalı önü listede yer buldu. Heybeliada'da ise Sadıkbey, Su Sporları Kulübü, Ada Beach Club ve Asaf Beach önleri temiz çıkarken, Kınalıada'da Su Sporları Kulübü ile Ülker Restaurant önü ve Sedef Adası Halk Plajı ile Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı listeyi tamamladı.

SİLİVRİ BÖLGESİ

Batı İstanbul'un yazlık merkezlerinden Silivri'de Altınorak Sitesi önü, Bizimköy-Parkköy Sitesi önü, Çanta Albayraklar-Kınalı Mevkii, Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii ve Kumluk Mevkii güvenli yüzme alanları olarak belirlendi. İlçede ayrıca Selimpaşa Başkent Sitesi ile Duruman Mevkii, Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü, Semizkum Çadıryeri ve Uyumkent Sitesi önü de temiz suya sahip noktalar olarak açıklandı.

ÇATALCA BÖLGESİ

Doğasıyla öne çıkan Çatalca'da Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı ve Çilingoz Tabiat Parkı Plajı listenin başında yer aldı. Karacaköy sınırlarında bulunan Çobankule, Evicik, Ormanlı ve Yalıköy plajları da mükemmel su kalitesiyle tescillendi.

ARNAVUTKÖY BÖLGESİ

Kuzey sahillerinde Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı ve Yeniköy Halk Plajı güvenli bulundu. Ayrıca Durusu Karaburun Arka Deniz, Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı ile Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önündeki deniz suyunun da yüzmeye oldukça elverişli olduğu rapor edildi.

DİĞER PLAJLAR

Kentin güney şeridinde ve Anadolu Yakası'nda da temiz noktalar sisteme işlendi. Büyükçekmece'de Albatros, Gürpınar ve Mimarsinan sahillerinin yanı sıra Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü listeye dahil oldu. Anadolu Yakası'nın merkezi ilçelerinden Kadıköy'de Caddebostan Plajı’nın Büyük Kulüp ve Irmak Okulları arkasında kalan kısımları ile Suadiye Plajı "mükemmel" notu alırken, Beylikdüzü'nde ise Gürpınar Sahili Halk Plajı ilçenin tek tescilli temiz yüzme alanı olarak kayıtlara geçti.