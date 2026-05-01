İstanbul'un ekonomik nabzını tutan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan 2026 perakende fiyat hareketlerini içeren raporunu yayımladı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,74

İTO tarafından açıklanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre, 2026 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,74 oranında artış kaydetti. Mart ayına kıyasla birçok temel harcama kaleminde yukarı yönlü seyir izlendi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 36,83

Fiyat değişimlerinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı yıllık bazdaki veriler de netleşti. 2025 yılının Nisan ayına göre, 2026 Nisan ayında İstanbul’daki perakende fiyat artışı (yıllık değişim oranı) %36,83 olarak gerçekleşti.