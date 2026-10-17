Şile-Ağva Yolu’nun Şuayipli mevkisinde yoğun yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından yol trafiğe kapatılırken, bölgeye sevk edilen ekipler temizlik çalışması gerçekleştirdi.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Çalışmaların tamamlanmasıyla yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.
İKİNCİ NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kadıköy Mahallesi ile Büyük Bucaklı Mahallesi arasındaki yolda da toprak kayması yaşandı. Ulaşımın durduğu bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi. Yolda temizlik ve müdahale çalışmaları sürüyor.