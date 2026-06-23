İktidara geldiğinden bu yana orman alanlarının küçülmesine yol açan düzenlemeleri hayata geçiren AKP, şimdi de milyonlarca ağaç ve canlının yaşadığı ormanları ‘tapu’ gerekçesiyle orman vasfından çıkarıyor. Bunu yaparken yasa dışı yollarla ormandan arazi alan kişileri de ödüllendirmiş olacak. Geçmişte yasa dışı yollarla satılan yaklaşık 130 bin hektar orman alanı 80 bin kişiye ‘arsa’, ‘tarla’ ve ‘gayrimenkul’ adıyla verilecek.

ANAYASA'YA AYKIRI

Orman Genel Müdürlüğü’nün bu duruma itiraz ederek açtığı tapu iptal davaları tümden hükümsüz hale gelecek. Uygulama ağır şekilde İstanbul’u vuracak. İstanbul’da kalan ormanlar da yok edilip yerlerine gökdelenler dikilecek.

İtirazlara rağmen TBMM’den geçen 7584 Sayılı Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı. Yasanın 14’üncü maddesine göre, elinde orman tapusu olanlara bu ormanlar geri verilecek. Ancak Anayasa’ya göre devlet ormanlarının mülkiyeti kesinlikle devredilemiyor, orman sınırları daraltılamıyor ve zamanaşımı yoluyla hak kazanımı sağlanamıyor.

AİHM’E GİDİLDİ

Geçmişte ‘bir tavuk parasına’ ya da torpille birilerine satılan ormanlar, Orman Genel Müdürlüğü’nün açtığı davalarla ağaçlar kesilmeden kurtarılıp, yeniden orman vasfına kavuşturuldu. Ancak elinde tapusu olanlar dava açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gidildi ve devlet bu kişilere tazminat ödemek zorunda kaldı. İktidar şimdi tazminat ödemek yerine ormanları tapu sahiplerine geri verip ormanları feda etmeyi tercih etti.

AYM’ye iptal davası

İstanbul’daki ormanlar da önce tarla, sonra arsaya dönüşecek, İstanbul’a nefes aldıran ormanların yerini gökdelenler alacak. CHP, geniş çaplı orman talanına neden olacak düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek AYM’ye iptal davası açacak. Orman mühendisleri de acilen yürütmeyi durdurma talebinde bulunulmasını ve iptal davası açılmasını istedi, aksi halde ormanların hızla kaybedileceğini bildirdi.

Tarla adacıkları oluşturulacak

Ormanın içinde satın alınan bu yerler tapuya tarla, arsa gibi niteliklerle kaydettirilmiş ancak kazanılan davalarla ormandan koparılması önlenmişti. Şimdi yeni kanunla birlikte artık geniş ormanların arasındaki ‘tapulu’ orman alanları şahıslara verileceği için orman denizlerinin içerisinde tarla adacıkları oluşacak.