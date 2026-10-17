İstanbul'un orta yerinde fuhuş pazarlığı yaptılar. Kartal sahilindeki durakta bekleyen kişi önünde duran arabalara fiyat verirken kaydedildi. Görüntüleri kaydeden vatandaş, araç sürücüleri ile yol kenarında bekleyen kadınlar arasında fuhuş pazarlığı yapıldığını öne sürdü.
KARTAL SAHİLİNDE DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Duraktaki kişinin önünde duran araçlara fiyat verdiği anlar görüntülere yansıdı. Söz konusu görüntüler, bölgede gece saatlerinde yaşananlara ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
Kartal sahili, daha önce de benzer olaylara ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Bölgedeki gece hareketliliği ve yol kenarında yaşandığı öne sürülen pazarlıklar, sahil çevresinde denetimlerin artırılması yönündeki çağrıları yeniden gündeme taşıdı.