İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu gece itibariyle düşmeye başlıyor.
Yarın yağış beklenen İstanbul'da bir süredir artış göstermeyen baraj doluluk oranlarının yarınki yağışların ardından 19 Mart'ta artış göstermesi bekleniyor.
Dün yüzde 78,47 seviyesinde olan baraj doluluk oranı 17 Mart 2025 (bugün) yüzde 78,48 olarak kaydedildi.
Barajlardaki son durumu ise şöyle:
Alibey Barajı: yüzde 64,87
Büyükçekmece Barajı: yüzde 74,55
Darlık Barajı: yüzde 76,66
Elmalı Barajı: yüzde 95,1
Istrancalar Barajı: yüzde 56,69
Kazandere Barajı: yüzde 83,19
Pabuçdere Barajı :yüzde 81,72
Sazlıdere Barajı: yüzde 57,94
Terkos Barajı: yüzde 80,07
Ömerli Barajı: yüzde 89,13