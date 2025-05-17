Afrika sıcakları Ege üzerinden yurda giriş yaparak Trakya’ya kadar ilerledi. İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, lodosla birleşince stres seviyesinde yükseliş yaşandı.

LODOSUN HIZI 70 KM'YE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalarda, lodosun zaman zaman saatte 70 kilometreye varan hızlara ulaşabileceği bildirildi. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

GÖKYÜZÜNÜN RENGİ SARIYA DÖNECEK

Cuma akşam saatlerinde gökyüzünün sarımsı renge bürünmesine neden olan çöl tozları, Libya üzerinden gelen rüzgârlarla İstanbul ve Trakya’ya ulaştı. Gözlerde ve solunum yollarında hassasiyet oluşturabilecek toz taşınımına karşı da uyarı yapıldı.

AKOM TARİH VEREREK UYARDI

AKOM’un güncellediği hava durumu tahminlerine göre; İstanbul ve çevresi Cumartesi ve Pazar günleri boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Pazartesi günü ise havanın kademeli olarak toparlanması bekleniyor.

AKOM açıklamasında, “Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle Marmara genelinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur” denildi.