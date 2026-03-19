İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Şişhane Meydanı’nın simge yapılarından biri olan tarihi Frej Apartmanı’nın satış süreci resmen tamamlandı. Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti şirkette bulunan "yatırım amaçlı gayrimenkulün", hâkim ortak Park Holding’e satılmasına karar verildi.

Bu stratejik satışla birlikte, kentin en değerli taşınmazlarından biri olan Art Nouveau tarzındaki görkemli yapının güncel piyasa değeri de gün yüzüne çıktı. Brüt 2 bin 904 metrekare kapalı alana sahip olan bina, 780 milyon TL + KDV bedelle devredildi.

LÜBNANLI SELİM HANNA FREJ TARAFINDA YAPTIRILMIŞTI

Mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan ve halk arasında "Sarkuysan Binası" olarak da bilinen yapı, Rum mimar Konstantinos Kyriakidis tarafından 1905-1906 yıllarında inşa edildi.

Lübnanlı Levanten Selim Hanna Frej tarafından yaptırılan ve adını bu aileden alan apartman, Bankalar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi’nin kesişimindeki eşsiz konumuyla dikkat çekiyor.

İkinci derece tarihi eser niteliğindeki yapı, 1983 yılında Sarkuysan tarafından satın alınmış, uzun yıllar hizmet binası olarak kullanıldıktan sonra çeşitli dönemlerde kapsamlı restorasyon süreçlerinden geçmişti.

GALATA ÜNİVERSİTESİ'NİN FAKÜLTESİ OLARAK KULLANILIYOR

Nisan ayında devir işlemlerinin tamamlanması beklenen bu tarihi mülk, günümüzde İstanbul Galata Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Satışın gerçekleştiği Beyoğlu Bereketzade Mahallesi’ndeki 156 ada 1 parselde kayıtlı olan bina, hem mimari estetiği hem de yüksek satış bedeliyle dikkat çekti. Park Elektrik tarafından konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şu şekilde;

"Satışa konu edilerek sermaye kazancı ve/veya kira geliri elde etme amacıyla Şirket mülkiyetinde bulunan, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekareden oluşan yatırım amaçlı gayrimenkulün Şirketimizin hakim ortağı Park Holding A.Ş.'ye satılmasına,

İlgili gayrimenkul için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 17 Şubat 2026 tarihli ve 2025REV1420 numaralı gayrimenkul değerleme raporunun satış bedelinin tespit edilmesinde dikkate alınmasına ve ilgili raporda 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 769.560.000 TL (yedi yüz altmış dokuz milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası) olarak takdir edilen söz konusu gayrimenkulün güncel pazar değeri göz önünde bulundurularak peşin satış bedelinin piyasa koşullarına uygun olarak KDV hariç 780.000.000 TL (yedi yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak tespit edilmesine ve peşin satış bedelinin tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar geçerli olmasına,

Tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibariyle, ilgili gayrimenkulün satış bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi durumunda, tapu devir tarihinden satış bedelinin tümüyle ödendiği tarihe kadar, satış bedeli veya ödenmemiş kısmına Şirketimizin bağlı olduğu Grup firmaları arasında uygulanmakta olan ve her çeyrek güncellenen Grup içi Türk Lirası cinsi faiz oranı kullanılarak faiz işletilmesine ve

Söz konusu gayrimenkulün KDV hariç peşin satış bedeli baz alınarak hesaplanan oranların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Önemlilik Ölçütü" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen %75'lik sınırın altında kalması nedeniyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine oybirliği ile karar vermiştir."