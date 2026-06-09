İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını daha önce duyurmuştu. Yaz aylarında artan risk nedeniyle kent genelinde yeni önlemler de devreye alındı.

39 İLÇEYE TALİMAT

Vali Davut Gül’ün imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, özellikle ana arterler başta olmak üzere yol kenarlarında bulunan kurumuş otlar ve yanıcı materyallerin temizlenmesi istendi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyeleri ile birlikte birçok kamu kurumuna görev verildi.

Yazıda, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıkların yangın riskini yükselttiği vurgulandı. Seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozlarından çıkan kıvılcımlar ve tren raylarındaki sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerin yol kenarlarında yangınlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Temizlik çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma birimleri, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği bildirildi.

DENETİMLER SIKI TAKİP EDİLECEK

Valilik yazısında, alınan önlemlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulanarak, çalışmaların titizlikle takip edilmesi istendi. Amaç, insan kaynaklı hatalar ve ihmal sonucu oluşabilecek orman yangınlarının önüne geçmek olarak belirtildi.