Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonun bu sabah yapıldığını belirtti.

Gürlek, ilk dalgada, "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemlerin mercek altına alındığını, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığını ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiğini belirterek, vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatıldığını hatırlattı.

İkinci dalgada ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışların değerlendirildiğini bildiren Gürlek, soruşturma kapsamında 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı.



Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat yer aldı.





DEV AVM'NİN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA



Kayyum atanan ve sahipleri gözaltına alınan Gül İnşaat, aynı zamanda İstanbul'un önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Metroport AVM'nin de ortakları arasında bulunuyor.



İstanbul Bahçelievler'de, metrobüs durağının önünde yer alan AVM, uzun yıllardır bölgedeki en işlek noktalardan biri olarak bilinmekte. Şirkete yönelik yapılan kayyum görevlendirmesinin yanı sıra, Gül İnşaat'ın sahipleri Ali Gül, Metin Gül ve Çetin Gül de gözaltına alındı.



Gül İnşaat'ın AVM üzerinde sahip olduğu paylar da görevlendirilen kayyuma devredilmiş oldu.