Avrupakent GYO, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yer alan 141 oda ve 440 yatak kapasiteli "Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul" otelinin satış sürecini resmen başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan bu karar, megakentteki gayrimenkul ve turizm piyasasında büyük ölçekli bir varlık devri sürecini başlattı.

REKOR DEĞERLEME RAPORU KAP'A BİLDİRİLDİ

Turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren 26 katlı otelin güncel mali değeri ve gayrimenkul ekspertiz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan değerlendirmede otelin KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira hesaplanırken, KDV dahil toplam bütçe değeri 1 milyar 939 milyon 140 bin liraya ulaştı.

İŞLETMECİ FİRMAYA TAHLİYE İÇİN SÜRE VERİLDİ

Satış operasyonunun pürüzsüz ilerlemesi amacıyla otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ile olan kira sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedildi.

Dev otelin yeni alıcıya eksiksiz teslim edilmesi için mevcut işletmeci firmaya binayı tamamen boşaltması amacıyla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yasal tahliye süresi tanındı.