İstanbul'da son günlerde hissedilen ılıman hava, yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası, Trakya bölgesinden yurda giriş yaptı.

EDİRNE'DE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayımlanan Edirne'de sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trakya'yı etkisi altına alan sistemin günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'a ulaşacağı bildirildi.

İSTANBUL İÇİN AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

Hava durumu uzmanları ve meteoroloji yetkilileri, İstanbul için kritik zaman dilimine dikkati çekti. Kent genelinde yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesinin beklendiği vurgulandı.

Yapılan değerlendirmelerde, akşam saatlerinden itibaren bastıracak olan yağmura zaman zaman gök gürültüsünün de eşlik edebileceği ifade edildi. Yağmurun, yer yer kuvvetli seyredebileceği de gelen bilgiler arasında.

BÖLGE BÖLGE DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK

İstanbul'da beklenen sağanağın kentin tamamında aynı şiddette olmayacağı, ancak bazı ilçelerde kısa süreli ve oldukça kuvvetli geçişler yapacağı belirtildi. Yağış esnasında ani su baskınları, gök gürültüsü ve küçük taneli dolu riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.