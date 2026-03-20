Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar sürprizi yaşanıyor.
20 İL İÇİN KRİTİK UYARI
Hava tahmin uzmanları; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Antalya, Adana, Hatay, Mersin ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilin dahil olduğu 20 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Özellikle Marmara’nın doğusu ile Akdeniz bölgesinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGAR SERT ESECEK
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.
DOĞUDA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde sıcaklık artışına bağlı olarak çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bayram süresince yurdun yağışlı sistemin etkisinde kalacağını belirterek, "Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak. Bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında serin ve yağışlı bir hava bizi bekliyor," dedi.