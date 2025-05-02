İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Nisan ayı perakende fiyat verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan limon, yüzde 43,97’lik artışla ayın zam şampiyonu oldu. Aynı dönemde fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 41,15’lik gerilemeyle patlıcan olarak kayıtlara geçti.

Limonun ardından, en çok fiyat artışı görülen ürünler arasında eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan ücretli dijital abonelikler (yüzde 41,95), kadın çanta (yüzde 36,49), kadın pardösü (yüzde 29,32) ve kadın iç çamaşırı (yüzde 28) öne çıktı. Kadın elbise fiyatları da yüzde 26,37 oranında yükselirken, konut harcamaları kapsamında değerlendirilen elektrik faturasında yüzde 25,36’lık artış yaşandı.

Erkek tişört (yüzde 25,29), kadın ayakkabı (yüzde 23,99), erkek gömlek (yüzde 21,78), kadın gömlek/bluz (yüzde 21,55) ve kadın pantolon (yüzde 18,17) da fiyat artışının öne çıktığı diğer ürünler arasında yer aldı. Haberleşme grubunda cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99 artarken, kız çocuk elbise (yüzde 13,99), simit (yüzde 13,37) ve sinema-tiyatro bileti (yüzde 12,93) gibi ürünlerde de dikkat çeken yükselişler görüldü.

Öte yandan, gıda grubunda yer alan patlıcan fiyatı yüzde 41,15 oranında düşerek ayın en fazla ucuzlayan ürünü oldu. Bu ürünü sırasıyla salatalık (yüzde 32,30), çilek (yüzde 25,19), taze fasulye (yüzde 25,05) ve şehirlerarası otobüs bileti (yüzde 22,94) izledi.

Sebze fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Yeşil soğan (yüzde 22,23), sivri biber (yüzde 21,41), çarliston biber (yüzde 20,38), dolmalık biber (yüzde 19,87) ve salkım domates (yüzde 14,62) de fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında yer aldı.

Kabak fiyatı yüzde 13,69 azalırken, kıvırcık salata (yüzde 13,61), erkek bot (yüzde 9,09), set üstü ocak (yüzde 5,78), ıspanak (yüzde 3,46) ve kaymak (yüzde 1,18) da fiyatı düşen ürünler arasında sıralandı.