CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Üniversite öğrencileri 19 Mart'tan beri süregelen eylemlerin dinamosu haline geldi.
Üniversite gençliğinin öncüsü konumuna gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileri skandal bir durumla karşı karşıya kaldı.
ÖĞRENCİLERE AÇIK TEHDİT
İstanbul Üniversitesi'ndeki bir akademisyen"gündemdeki olaylar nedeniyle kasıtlı olarak gelmeyen" öğrencileri tehdit etti!
Öğretim üyesinin öğrenci otomasyon sisteminden dersine katılan öğrencilere gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, 25 Mart Salı günkü dersimiz normal şartlar altında yapılacaktır, şu anda iptal edilmesini gerektiren bir durum yoktur. Bu derse gündemdeki hukuki olaylar nedeniyle kasıtlı olarak gelmeyen öğrenciler hakkında gerekli işlemler yapılır, bu dersten devamsızlık nedeniyle kalırlar"