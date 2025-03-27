CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dönük protestolar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da protestolar yaşandı.

Protestoların ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddiası gündeme geldi.

FAZIL SAY: 'BUGÜNE DEK YAŞANMIŞ BİR OLAY DEĞİL'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sanatçı Fazıl Say da "Açıklama bekliyoruz" dedi.

Say, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. Neden ? Niçin? Bilmiyoruz…İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde. Neler oluyor anlamak istiyoruz… Elbetteki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İ.Ü.Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. Konservatuvar demek “çokseslilik” demek… Şu aşamada değerli Müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz.''