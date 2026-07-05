İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın sözleri gündemde.

Zülfikar, mezun öğrencilere hitaben evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zülfikar konuşmasında, "Burada mezun olan öğrencilerimizin içerisinde kaç tanesini ben bebekleriyle görmek isterdim. Yavrularıyla görmek isterdim. Ellerini tutarak gelmelerini görmek isterdim. Çünkü yaşınız en uygun zaman, en verimli zaman. Bunları asla unutmamak lazım. Ama tabii ki bu öyle bir anlayışa geldik, hep öteliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektörün sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sözcü TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Özlem Gürses de rektörün açıklamalarına tepki gösterdi.

Gürses, rektörün konuşmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek gençlerin yaşamlarına ilişkin tercihlerin kendilerine ait olduğunu ifade etti.

MEZUNİYETTE PROTESTO EDİLMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, dünkü (4 Temmuz) Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde protesto edilmişti.

Zülfikar törende konuşurken öğrenciler sırtını dönmüş; aileler ise öğrencilere alkışlarla destek vermişti.

Öte yandan Osman Bülent Zülfikar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesiyle gündeme gelmişti.