İstanbul Üniversitesi (İÜ), CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin lisans diplomalarını üniversitenin yönetim kurulu kararı ile iptal etmişti. İptal kararına ilişkin ilk tebligat ulaştı.

İMZA ATMADI

Tebligatta dikkat çeken bir durum yer aldı. Eric- Laabs şirketinde yönetici olan Batuhan Tuncay’a ulaşan 8 Mayıs tarihli tebligatta, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar’ın imzası yer almadı.

(İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar)

Onun yerine Rektör Vekili sıfatıyla Prof. Dr. Yahya Güldiken imza attı.

(Prof. Dr. Yahya Güldiken)

Tuncay’a yapılan tebligatta, şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.” Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu dokuz kişinin diplomaları veritabanından silindi. Bu arada diploma iptal kararı İmamoğlu’na hâlâ ulaşmadı. Diploma geçen hafta İÜ’nün veri tabanından silinmişti. İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasının ise veritabanında durduğu dikat çekmişti. Bu duruma göre İmamoğlu hâlâ yükseköğrenim mezunu.

İŞTE O İSİMLER

Diploması veritabanından silinen isimler şöyle: Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük.